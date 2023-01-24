أدرج قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدعى عليهم الجدد في ملف مرفأ بيروت هم اللواء طوني صليبا، اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.

وذكرت قناة الجديد أن البيطار يخطط لاستجواب القاضي عويدات، والقاضي خوري في 20 فبراير المقبل، ومن المخطط استجواب القاضيين، شواح، ومعلوف في 22 فبراير.

يذكر أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، أدى إلى مقتل 215 شخصا وجرح 6500. ووفق السلطات، فإن الانفجار ناجم عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين تلك المادة القابلة للانفجار ولم يحركوا ساكنا.

وتطالب منظمات حقوقية لبنانية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.