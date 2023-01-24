

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الألمانية تتوقع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي بمعدل 2ر0% وليس انكماشه بمعدل 4ر0% وفق توقعاتها في أكتوبر من العام الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو للعام المقبل من 3ر2% إلى 8ر1% من إجمالي الناتج المحلي.



ومن المقرر أن يعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك التوقعات المعدلة للاقتصاد في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء.



وسيرافقه في المؤتمر الصحفي لأول مرة أولجا بارتش المسؤولة السابقة في شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك والمحللة الاقتصادية في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي بعد تعيينها في وقت سابق من الشهر الحالي كرئيسة لإدارة السياسة الاقتصادية في الوزارة.



وقيم البنك المركزي الألماني الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل أفضل من توقعاته التي أعلنها قبل بضعة أسابيع.



وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر أمس الثلاثاء: "أحدث إصدارات البيانات كانت أفضل بشكل عام مما كان متوقعا في ديسمبر الماضي".



وأشار البنك في تقييمه الجديد إلى تقييم أولي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي، والذي أفاد بأن الناتج الاقتصادي الألماني ركد تقريبا في الربع الأخير من عام 2022.



وتوقع العديد من الاقتصاديين انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2022 مقارنة بالربع السابق.



وكتب خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني أن التضخم المرتفع وعدم اليقين فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على الاقتصاد الألماني في الربع الأخير، ومع ذلك فقد خفت توترات الأوضاع في أسواق الطاقة بشكل ملحوظ مقارنة بالصيف.



وأشار البنك إلى أن اختناقات التوريد في قطاعي الصناعة والبناء صارت أقل، كما تعمل حزم الإغاثة الحكومية مثل تلك المتعلقة بكبح أسعار الكهرباء والغاز على تخفيف عواقب ارتفاع أسعار الطاقة على المنازل والشركات.