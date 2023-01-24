منى العمدة عن الفيديو المتسبب في إيقافها: جراحة أثرت على صوتي وباخد مسكنات

كشفت الإعلامية منى العمدة، كواليس الحلقة التي تسبب في وقف برنامجها المذاع عبر قناة النهار، والتحقيق معها.

وقالت "العمدة" في التحقيق إنها تعمل منذ عامين وأن صوتها لم يتغير ولكن في الفترة الأخيرة أجرت جراحة في الأذن وهو الأمر الذي تسبب في تغيير صوتها في آخر حلقتين بسبب المسكنات والأدوية التي تناولتها بعد الجراحة التي أجرتها وأضافت أنه تم اقتطاع جزء من البرنامج والترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت مقدمة البرنامج اعتذارها للجمهور وأنها ستقدم أداء مختلفا في الفترة المقبلة وأنها ستلتزم بالزي المناسب في تقديم الحلقات وأضافت أنها ستلتزم بما تقره إدارة القناة والأكواد المنظمة للعمل التلفزيوني.

وكانت قناة النهار قد أوقفت منى العمدة وأحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق.