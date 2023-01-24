 النقل تنشر تصويرا جويا حديثا لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 يناير 2023 3:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو السيناريو الأفضل لنادي الزمالك؟

النتـائـج تصويت

النقل تنشر تصويرا جويا حديثا لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

ميساء فهمي
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 2:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 2:59 م

نشرت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أحدث تصوير جوي لمحطة (تحيا مصر) متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية على مساحة ٥٦٠ ألف متر مربع، لتداول الحاويات والبضائع العامة بطول أرصفة ٢٥٠٠ متر ويستقبل من ٦ إلى ٧ سفن في نفس التوقيت، مما يسهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وقالت وزارة النقل، إن هذه المحطة تأتي تنفيذا لخطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها، لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.

وتبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا، مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، بعمق يصل بحد أقصى 17.50 متر، ويتم حاليا أعمال التفريغ للحاويات على رصيف المحطة باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة، ومن ثم يتم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك