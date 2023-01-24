رئيس بنك مصر: وقف العمل بالشهادة الجديدة ذات العائد السنوي 25% نهاية يناير الجاري

أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، أنه سيتم وقف العمل بشهادة "طلعت حرب" الجديدة ذات العائد السنوي 25 %؜ بنهاية هذا الشهر كما سبق التنويه عنه من قبل.

وكان الأتربي قد صرح منذ أسبوعين أن الشهادة الجديدة ذات العائد السنوي 25%؜ قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها بحد أقصى نهاية هذا الشهر.

وكان بنكا مصر والأهلي قد طرحا شهادة ادخارية لمعالجة التضخم والدولرة مدتها عام واحد بعائد سنوي 25% تصرف بنهاية المدة أو عائد 22.5% يصرف شهريا.

وقد سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر والبنك الأهلى اليوم 29.72 جنيه للشراء، و 29.82 جنيه للبيع.