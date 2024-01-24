المستشار الألماني يدعو الدول الأوروبية إلى فعل المزيد لدعم أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأوروبية، إلى فعل المزيد لدعم أوكرانيا في كفاحها ضد الغزو الروسي الجاري.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة" دي تسايت" "الإسهامات التي خصصتها الدول الأوروبية لعام 2024 ليست كبيرة بما يكفي حتى الآن. يجب أن تناقش أوروبا ما يمكن أن تساهم به كل دولة حتى نتمكن من زيادة دعمنا".

وأضاف شولتس أنه يجب أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن أراضيها، "ويجب ألا يفشل ذلك جراء قلة الدفاع الجوي أو المدفعية أو الدبابات أو الذخيرة".

وقال للصحيفة "بناء على اعتقادي الراسخ يجب أن تفعل أوروبا المزيد لدعم أوكرانيا في الدفاع عن بلادها".

كما اشتكى شولتس من أن ألمانيا واجهت انتقادات متكررة من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بشأن دعمها لأوكرانيا رغم تقديم مساعدات واسعة للبلاد.

وقال "أنا منزعج للغاية من أنني مضطر باستمرار لمواجهة الانتقادات في ألمانيأ التي تشير إلى أن الحكومة لا تفعل سوى القليل وأنها مترددة للغاية. ولكننا نفعل أكثر من كل الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكثر بكثير. وهذا هو السبب وراء إجرائي مكالمات كثير عبر الهاتف مع نظرائي والطلب منهم فعل المزيد".

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية بلغت القيمة الإجمالي للشحنات العسكرية الألمانية حوالي 6 مليارات يورو (5ر6 مليار دولار) منذ نشوب الحرب.