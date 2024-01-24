من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيسين سيتناولان آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وسيكون هذا أول لقاء بين الرئيسين الروسي والتشادي. وكان رئيس تشاد الانتقالي يعتزم حضور قمة روسيا-أفريقيا التي عقدت في مدينة سان بطرسبرج الروسية في الصيف الماضي، غير أن الزيارة لم تتم.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الدولة الواقعة في وسط أفريقيا اضطرت إلى خفض مستوى المشاركة في القمة بعد أن واجهت ضغوطا قوية من الغرب.

ويؤكد المسئولون من كلا البلدين على ضرورة تعزيز العلاقات. وتقوم الشركات الروسية بتصدير الآلات والمعدات والسلع الصناعية الأخرى إلى تشاد.

وأعلن بوتين، في وقت سابق، أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم الدولة الأفريقية من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمساعدة في تدريب الأفراد، وخاصة القوات المسلحة.

وقد تولي محمد ديبي السلطة بعد وفاة والده إدريس ديبي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، والذي قتل على أيدي متمردين كانوا يسعون للإطاحة بالحكومة.

يذكر أن دولة تشاد الغنية بالنفط، ولكن الفقيرة، والتي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، تخضع لحكومة عسكرية مؤقتة بقيادة محمد ديبي منذ أبريل 2021.