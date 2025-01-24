كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كل المحافظات والمدن المصرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما ليلاً، فيكون الطقس شديد البرودة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والتي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية.

كما كشفت خرائط الطقس عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وأصدرت الأرصاد الجوية تحذيرًا بخصوص اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20، الصغرى 12

السواحل الشمالية: العظمى 20، الصغرى 9

شمال الصعيد: العظمى 21، الصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 24، الصغرى 12