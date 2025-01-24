افتتاح 8 مساجد جديدة في المنيا ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه تم اليوم الجمعة افتتاح 8 مساجد جديدة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير وإعمار المساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء العبادات. وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المساجد لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز القيم الدينية في المجتمع.

شملت المساجد التي تم افتتاحها اليوم: مسجد الفاروق بقرية شيم القبلية، ومسجد التقوى بعزبة مقيدم بمركز مغاغة، ومسجد الرحمن البحري بقرية دير سمالوط، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية منقطين بمركز سمالوط، ومسجد مبارك بقرية العوام، ومسجد سائب الصائب بقرية دمشير، ومسجد التوحيد بعزبة الزورة بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية العيسوي بمركز أبوقرقاص.