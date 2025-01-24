وزير الخارجية: طبقنا مبدأ الصبر الاستراتيجي في مفاوضات غزة وتحملنا الكثير

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر هي من فتحت الباب أمام السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن الزعيم الراحل أنور السادات دفع حياته ثمنا لمبادرته التاريخية بعقد أول معاهدة سلام مع إسرائيل.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد»، أن مصر دائمًا صاحبة الريادة والقيادة، متابعا: «مصر طبقت مبدأ الصبر الاستراتيجي مع كل المناورات والنكوص عن العهود والالتزامات على مدار 15 شهرًا من التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة».

ونوه أن «مصر تحملت الكثير؛ لكنها صمدت لأنها تتبنى قضية إنسانية عظيمة، واستمرت في موقفها الثابت حتى نجحت في دفع عملية اتفاق وقف إطلاق النار ووصلت إلى النتيجة الحالية».

وأعرب عن أمله في أن تكون هناك استدامة لوقف إطلاق النار وتنفيذ لكل مرحلة على حدة، بحيث تقود كل مرة إلى المرحلة التالية وصولا إلى المرحلة الثالثة واستدامة عملية وقف إطلاق النار؛ وذلك للتفرغ لإدخال أكبر كمية من المساعدات.

ووصف وزير الخارجية، الوضع في غزة بأنه يفوق الخيال من ناحية المأساة والكارثة الموجودة على الأرض، لافتا إلى عزم مصر استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة؛ من أجل إعطاء أمل للشعب الفلسطيني في أن غدًا قد يكون أفضل.

وشدد على ضرورة أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار خطوة في طريق الوصول إلى أفق سياسي وخريطة طريق تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.