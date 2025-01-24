دار إقامة كبار الفنانين تعلن وفاة المخرج باسيلي جريس

أعلنت دار إقامة كبار الفنانين خبر وفاة المخرج باسيلي جريس، حيث جاء عبر الحساب الرسمي للدار على موقع فيسبوك:

"ينعي الأستاذ الدكتور أشرف زكي، رئيس مجلس الأمناء، وإدارة الدار والعاملون فيها والنزلاء، وفاة المخرج الكبير باسيلي جريس. اللهم اغفر له وارحمه. خالص العزاء لأسرته وأهله وأصدقائه."

يُذكر أن الراحل كان من نزلاء الدار، حيث اختار الإقامة فيها خلال أعوامه الأخيرة بعد معاناته من الوحدة الشديدة.

ويعد باسيلي جريس من أوائل مخرجي قطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري. بدأ مشواره الفني عام 1965، حين كان نور الدمرداش وإبراهيم الصحن مديرين بإدارة التلفزيون. وكان باسيلي أحد أوائل خريجي معهد السينما الذين تم تعيينهم في التلفزيون، حيث بدأ عمله بالبرامج السينمائية، ثم تدرج مهنيًا وصولًا إلى منصب مساعد مخرج، حتى أصبح مخرجًا.

قدم العديد من الأعمال، من أبرزها مسلسل "ريش على مفيش"، الذي أسند بطولته للمرة الأولى إلى الفنان يحيى الفخراني، ومسلسل "رجال في الغروب" من بطولة الفنان الراحل عماد حمدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال الفنية مع كبار الكتّاب والفنانين.