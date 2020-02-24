 دار أرماني تعلن إقامة عرضها بدون جمهور ضمن أسبوع الموضة في ميلانو - بوابة الشروق
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دار أرماني تعلن إقامة عرضها بدون جمهور ضمن أسبوع الموضة في ميلانو

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 24 فبراير 2020 - 12:11 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2020 - 12:11 ص

أعلنت دار أرماني الإيطالية الشهيرة للأزياء إقامة عرضها أمس الأحد، ضمن أسبوع الموضة في مدينة ميلانو بدون جمهور، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في إيطاليا.

وجاء في بيان على حساب دار الأزياء على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن مصمم الأزياء جورجيو أرماني هو من اتخذ هذا القرار كإجراء احترازي لدعم الجهود الوطنية للحفاظ على الصحة العامة.

وكان رئيس جهاز الحماية المدنية في إيطاليا أنجلو بوريلي، قال في وقت سابق اليوم إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد، قد ارتفع إلى 132 شخصا.

ويشمل العدد شخصين توفيا بكورونا، كما تعافى بشكل تام مريض في العاصمة روما، وغادر المستشفى أول أمس السبت.


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