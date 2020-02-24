مصدر لـ «الشروق»: الزمالك سيواجه الأهلي بفريق من الناشئين

كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف الفريق من مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز مساء اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الزمالك استقر على خوض مواجهة القمة أمام الأهلي بفريق مختلط من لاعبي فرق الشباب بالنادي.

وضم الزمالك عددًا من لاعبي فرق مواليد 1999 و 2000 و 2001 بجانب ثلاثي الفريق الأول محمد عبد السلام وأحمد عيد والحارس محمد صبحي من أجل خوض لقاء اليوم.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد عقد اجتماعًا ظهر اليوم الإثنين من أجل حسم موقف الفريق الأول من المشاركة في لقاء القمة المُقرر إقامته مساء اليوم.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري.