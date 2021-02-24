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أعداد جريدة الشروق
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لطيفة تدعم الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا


نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 2:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 2:39 ص

حرصت المطربة التونسية لطيفة على تقديم الدعم المعنوي للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت تدوينة عبر تويتر جاء فيها: "الاستاذ الكبير الفنان المحترم يوسف شعبان ربنا يشفيك ويعافيك يارب من هذا الفيروس اللعين ‎كورونا الملعونة".

وأُصيب الفنان الكبير يوسف شعبان، بفيروس كورونا، مساء اليوم، ونقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العجوزة.

يذكر أنه انتشرت في الأسابيع الماضية شائعات تفيد تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، وهي ما نفاها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مؤكدا أنه بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة.

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