زعيم داعش المفترض في ألمانيا يواجه حكما قضائيا اليوم

من المقرر أن يسدل الستار اليوم الأربعاء، على محاكمة استمرت سنوات وتتركز على زعيم تنظيم داعش المشتبه به في ألمانيا المسمى "أبو ولاء"، حيث من المتوقع أن تصدر محكمة في مدينة تسيله أحكامها.

ويُتهم أبو ولاء وثلاثة متهمين آخرين بتجنيد مقاتلين لإرسالهم إلى الخارج للدفاع عن "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم الإرهابي.

وكان أبو ولاء خطيبا في مسجد بمدينة هيلدسهايم شمالي البلاد، حيث اجتذب الإسلاميين من جميع أنحاء ألمانيا ، واضطر إلى الإغلاق منذ ذلك الحين بسبب حظر.

ويسعى الادعاء إلى استصدار حكم بالسجن 11 عاما ونصف العام على أبو ولاء ، ومدد تتراوح بين أربع أعوام ونصف العام و 10 أعوام على الثلاثة الآخرين.

ويسعى محامو الدفاع إلى تبرئة المتهمين أو استصدار أحكام أخف بحقهم.