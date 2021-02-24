مسئول: قلق في جنوب إفريقيا بشأن فعالية لقاحي سبوتنيك v ونوفافاكس

قال مسئول صحي في حكومة جنوب إفريقيا إن الحكومة تجري محادثات مكثفة مع مصنعي اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك في"، وأعربت عن قلقها بشأن فعاليته بالنسبة للسلالة الجديدة من الفيروس التي تم رصدها لأول مرة في جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنبان بيلاي، نائب مدير عام وزارة الصحة، خلال حلقة نقاشية عير الإنترنت اليوم الثلاثاء، قوله إن البلاد تشعر أيضًا بالقلق من استخدام ناقل الفيروس الغدي 5 في جرعات التطعيم، في حين كانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن هذا العنصر يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب "إيدز".

وأضاف بيلاي أن السلطات الصحية في جنوب أفريقيا لا تعتقد أيضا أن اللقاح الذي تنتجه شركة نوفافاكس مناسب للبلاد؛ بسبب انخفاض نسبة فعاليته ضد السلالة الجديدة.