 كولومبيا تسمح باستخدام لقاح أسترازينيكا في حالات الطوارئ - بوابة الشروق
الأربعاء 24 فبراير 2021 9:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

كولومبيا تسمح باستخدام لقاح أسترازينيكا في حالات الطوارئ

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 8:53 ص

 أعلن رئيس هيئة الأغذية والأدوية في كولومبيا خوليو سيزار ألدانا السماح باستخدام لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في حالات الطوارئ بالبلاد.
وقال ألدانا -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- إنه من المتوقع أن تحصل كولومبيا على أولى جرعات اللقاح خلال الأسابيع المقبلة عبر آلية "كوفاكس".
ويعد هذا اللقاح هو الثالث لذي تسمح كولومبيا باستخدامه في البلاد حيث وافقت السلطات في وقت سابق على استخدام لقاح "سينوفاك" الصيني ولقاح "فايزر/بايونتك".
يشار إلى أن حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد في كولومبيا قد بدأت في 17 من شهر فبراير الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك