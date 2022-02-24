ألمانيا: ضبط 336 كيلوجراما من الكوكايين بقيمة 20 مليون يورو

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ضبطت الشرطة الألمانية في ولاية بادن-فورتمبرج 336 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة داخل وحدة لإنضاج الموز في مدينة أورباخ بجنوب غرب البلاد.

وتبلغ القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة ما يقرب من 20 مليون يورو.

وبحسب التصريحات الصادرة عن مكتب مكافحة الجريمة في الولاية ومصلحة الجمارك، اليوم الخميس، هذه هي أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها بالولاية.

وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الجريمة إنه لم يتم القبض على أحد حتى الآن، ولا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها.

وكانت المخدرات معبأة بشكل أنيق في عبوات بوزن كيلوجرام بين الموز داخل الصناديق.

وذكرت الشرطة أن الشحنة قادمة من أمريكا الوسطى ووصلت إلى الولاية عن طريق ميناء فليسينجن الهولندي، وأكدت أن شحنة الموز كانت مخصصة لولاية أخرى لكنها لم تذكر اسم هذه الولاية.

يذكر أن وحدة إنضاج الموز تعمل كمخزن مؤقت.

كان تم ضبط المخدرات في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي لكن السلطات لم تعلن عنها سوى الآن حتى لا تعرقل سير التحقيقات.