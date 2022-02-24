قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا كانت غريبة، وتعكس بشكل أساسي التوجه الرسمي للاتحاد نحو هذه العقوبات.

وأضاف تشيجوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس - أن الدبلوماسيين الروس في بروكسل يعملون بشكل فعال في الظروف الجديدة، وهما ما يجعل العمل يكون بشكل أكثر وضوحًا وحيوية في هذه الظروف الصعبة.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن في وقت سابق، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل عقوبات ضد 351 نائبًا في مجلس الدوما، و27 فردًا وكيانًا قانونيا في البلاد، وتقييد وصول روسيا إلى السوق المالية الأوروبية، ومنع الشركات الأوروبية من أي تعاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك في دونباس.