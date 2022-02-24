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أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن الليرة التركية تتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية العام.

ولفتت إلى أن التدخلات المكثفة من جانب البنوك الحكومية فشلت في تهدئة مخاوف المستثمرين الذين يفضلون التخلص من الأصول ذات المخاطر في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وفقدت الليرة نحو 7ر3% من قيمتها هذا الأسبوع، ليصل سعرها إلى 2289ر14 ليرة لكل دولار، وتصبح ثاني أسوأ العملات الرئيسية أداء ضمن سلة من العملات تتابعها بلومبرج.

وكانت العملة الأسوأ أداء هي الروبل الروسي، حيث تراجع لمستوى قياسي اليوم بعد إطلاق روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا.

ونقلت بلومبرج عن متداولين، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، القول إن البنوك الحكومية باعت ما يقدر بملياري دولار هذا الأسبوع لدعم الليرة.