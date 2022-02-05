أوكرانيا تدعو كل من يقدر على حمل السلاح بالانضمام لصفوف قوات الدفاع

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طالب وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، كل من يقدر على حمل السلاح بالانضمام لصفوف قوات الدفاع.

بدورها، قالت الشرطة الأوكرانية، إنها ستوزع السلاح على قدامى المحاربين، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" قبل قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وبدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية روسية فى أوكرانيا، والتى أعلن عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إقليم دونباس.

ودعا بوتين الجيش الأوكرانى إلى إلقاء سلاحه، مضيفا أن إراقة الدماء ستكون مسئولية النظام الأوكرانى، وانه فى حالة حدوث تدخل أجنبى فإن روسيا سترد على الفوز، مؤكدا أنه لا يخطط لاحتلال أراض أوكرانية.