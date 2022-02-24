الجيش الأوكراني يشن هجوما معاكسا ضد القوات الروسية في ميناء أوديسا

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شنّ الجيش الأوكراني هجوما معاكسا ضد القوات الروسية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز"، دون أن تسميها أو تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت إنّها "دمّرت 83 هدفًا على الأرض في أوكرانيا"، وذكرت أنّها "أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس".

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.