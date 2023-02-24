وضع دبابة روسية محطمة من أوكرانيا أمام السفارة الروسية في برلين

في الذكرى السنوية لاندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، تم نصب دبابة روسية مدمرة أمام مقر السفارة الروسية في برلين.

ووصلت الدبابة المحطمة من طراز "تي-72" إلى العاصمة الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وستكون بمثابة نصب تذكاري ضد الحرب لبضعة أيام أمام السفارة. ووضعت الدبابة اليوم الجمعة على المقطورة التي استُخدمت لنقلها من أوكرانيا إلى ألمانيا. وتم ضع الدبابة بمحاذاة شارع "أونتر دير ليندن" الرئيسي، وتوجيه مدفعيتها صوب السفارة.

وقال منظمو الفعالية إن الدبابة اصطدمت أثناء هجوم الجيش الروسي على كييف في 31 مارس الماضي بلغم ودُمرت جراء الانفجار، ومن المرجح أن جنودا لقوا حتفهم بداخلها. وبحسب البيانات، كان الجنود إلى ينتمون إلى وحدة دبابات متمركزة في أقصى شرق روسيا. وقام متحف التاريخ العسكري التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية بإعارة الدبابة ودعم نقلها أيضا.