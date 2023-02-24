 ضبط محطة تمويل سيارات جمعت 5000 لتر سولار وبنزين لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة - بوابة الشروق
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ضبط محطة تمويل سيارات جمعت 5000 لتر سولار وبنزين لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:29 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:29 م

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة، ومدى انتظام العمل بها، مع اتخاذ كافة الإجراءات؛ لمنع التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

وذكرت بلبع في بيان اليوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملة بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، على محطات الوقود بمركز بدر أسفرت عن ضبط صاحب محطة تموين سيارات قام بتجميع 5000 لتر سولار وبنزين بغير وجه حق؛ لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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