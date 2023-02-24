فاجنر الروسية تعلن السيطرة على قرية أوكرانية قرب باخموت

قال يفجيني بريجوزين مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، اليوم الجمعة، إن المجموعة سيطرت بالكامل على قرية بيرخيفكا الأوكرانية على مشارف مدينة باخموت.

وقال يفجيني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "بيرخيفكا تحت سيطرتنا بالكامل. وحدات شركة فاجنر العسكرية الخاصة تسيطر بشكل كامل على بيرخيفكا"، بحسب وكالة رويترز.

وتقع بيرخيفكا على بعد حوالي 3 كيلومترات شمال غربي ضواحي باخموت، وهي مدينة على خط المواجهة وشهدت قتالا عنيفا.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامَها الثاني، اليوم، فيما تستمر المعارك الدامية وحرب الشوارع بين البلدين، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي.