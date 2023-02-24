تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض الشبكات بمناطق "الهضبة العليا – الهضبة الوسطى" وكذا تنفيذ أعمال الحفر بشوارع "محمد مقلد – ياسين راغب – عماد عبدالعزيز" بمناطق مدينة نصر.

وسيتم الغلق الكلي لشارع محمد مقلد في الوصلة من شارع فؤاد بدران حتى شارع حلمي عبدالعاطي..على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً بتداءً من يوم غد الجمعة ولمدة ٩ أيام، وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للقادم من شارع فؤاد بدران تجاه شارع محمد مقلد يسلك يساراً شارع شريف سامي فيميناً شارع حلمي عبدالعاطي تجاه شارع محمد مقلد.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.