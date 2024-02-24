أنصار الله تعرض السماح بسحب السفينة البريطانية المتضررة مقابل دخول مساعدات إلى غزة

عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، على أمريكا وبريطانيا، السماح بسحب السفينة البريطانية التي استهدفتها الجماعة، الأسبوع الماضي، وتهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر، مشترطةً دخول مساعدات إلى قطاع غزة.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "بالإمكان أن تسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة. هذا عرض قابل للدراسة".

ويأتي عرض "أنصار الله" بعد دعوة الحكومة اليمنية، الدول والمنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى الإسراع في التعامل مع أزمة السفينة البريطانية "روبي مار" التي تهدد بكارثة بيئية جراء احتمال تسرب حمولتها من مادة "الأمونيا"، إلى البحر الأحمر نتيجة تعرضها لأضرار جسيمة إثر استهدافها من قوات الجماعة بقصف صاروخي، يوم الإثنين الماضي.

تأتي دعوة الحكومة اليمنية، بعد ساعات من اتهام القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بالتسبب في تسرب بقعة زيت بطول 18 ميلاً بحرياً، وكارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر، جراء استهدافها سفينة بريطانية تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، بقصف صاروخي.