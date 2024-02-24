8000 شخص يشاركون في مظاهرة «كسر الموجة اليمينية» في شتوتجارت بألمانيا

شارك نحو 8000 شخص في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا اليوم السبت، تحت شعار "كسر الموجة اليمينية" وذلك للتنديد بالتطرف اليميني.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة سارت بهدوء حتى الآن، مشيرا إلى عدم وقوع "أحداث خاصة"، وذكر أن المتظاهرين سيجوبون المدينة في موكب.

ودعا إلى هذه المظاهرة مجلس اللاجئين في ولاية بادن-فورتمبرج (عاصمتها شتوتجارت) بالاشتراك مع أكثر من 80 منظمة أخرى.

واندلعت الاحتجاجات المنددة باليمين المتطرف في المدن الألمانية الكبيرة والصغيرة بعد نشر تقرير في 10 من يناير الماضي لمجموعة "كوريكتيف" الصحفية الاستقصائية. وكشف التقرير عن تفاصيل اجتماع عُقِد في مدينة بوتسدام في نوفمبر الماضي بين أفراد من اليمين المتطرف وبين بعض الساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب المسيحي الديمقراطي وجمعية "فيرته أونيون/ اتحاد القيم /" القريبة من الحزب المسيحي والتي تعد من غلاة المحافظين حيث تمت مناقشة خطط لطرد ملايين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة.