لاعب الأهلي السابق يكشف عن بديل علي معلول

كشف محمد عمارة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن البديل المثالي لعلي معلول، لاعب الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال محمد عمارة في تصريحات تلفزيونية "علي معلول قدم ما عليه وزيادة، وسطر تاريخ في الأهلي مع الأساطير الذين لعبوا في هذا المركز".

وأضاف: "معلول أمامه موسم أو موسمين على الأكثر في الأهلي.. هو قريب من التجديد لموسم، وإذا أراد الأهلي أن يكرمه سيجدد له موسمين".

وأكمل: "الأهلي يحتاج ظهير أيسر يكون بديلًا لعلي معلول، ومحمد شكري، لاعب سيراميكا كليوباترا هو الأنسب، وهو من أبناء الأهلي، ومستواه سيتطور إذا لعب في فريق كبير مثل الأهلي".

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.