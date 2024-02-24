آبل تحذر من محاولة تخيف هواتف آيفون في أرز غير مطهي حال غمرتها المياه

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قالت شركة «أبل» الصانعة لهواتف «آيفون»، إن محاولة تجفيف الهواتف التي غمرتها المياه من خلال وضعها في أرز غير مطهي، ليست هي الطريقة المناسبة لإعادة الجهاز للعمل.

وقدمت الشركة، توصيات جديدة للتعامل مع هاتف مبتل، حيث نصحت بعدم اتباع الطريقة التقليدية ووضع الهاتف في الأرز.

وحذرت من أن وضع هاتف مبتل في أرز يمكن أن يؤدي إلى ضرر من جزيئات الأرز .

واقترحت «أبل» بدلا من ذلك، إخراج أي سوائل من الهاتف برفق وتركه يجف في منطقة جيدة التهوية.

وحذرت «أبل» أيضا من استخدام مصدر حرارة خارجي، مثل الهواء المضغوط أو ادخال أي أشياء غريبة في الهاتف.

وأوضحت الشركة أنه إذا واجه المستخدمون تحذير "اكتشاف سائل" أثناء شحن هواتفهم، فعليهم نزع كابل الشحن، والنقر على الهاتف لإزالة السائل، ثم تركه ليجف لمدة 30 دقيقة على الأقل، قبل محاولة شحنة مرة أخرى.

وأضافت أنه حال استمرار هذه المشكلات، يتعين على المستخدمين الانتظار لمدة يوم إضافي قبل محاولة شحن الهاتف مجددا.

كما سلطت الشركة الضوء على التصاميم المتطورة للهواتف الذكية، مشيرة إلى أن الهواتف الحديثة أكثر قدرة على مقاومة الماء.

وأوضحت أن هواتف «أبل» اعتبارا من «آيفون 12» وما بعده تستطيع تحمل الغمر في المياه لعمق 6 أمتار ولمدة نصف ساعة.

وقالت الشركة إنه في حالة الطوارئ والحاجة إلى شحن هاتف «آيفون» مبتل، يمكن للمستخدمين تجاهل ملاحظة اكتشاف سائل أو استخدام شاحن لاسلكي بعد التأكد من جفاف الجهاز.