أوكرانيا وراء هجوم على مصنع روسي للصلب

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هاجمت مسيرات أوكرانية مصنعا تمتلكه أكبر شركة روسية للصلب بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، فيما تواصل كييف شن ضربات ما بعد حدودها في الحرب الدائرة مع روسيا.

وقال مصدر مطلع في أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، إن العملية المشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني والمخابرات العسكرية الأوكرانية سعت لعرقلة العمليات في مصنع نوفوليبتسك ستيل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن النيران اشتعلت في وحدة في مصنع نوفوليبتسك فيما انتشرت مقاطع فيديو عن انفجار، فيما يدلي الجانبان ببيانات متضاربة بشأن حجم الهجوم.

وقالت الشركة، في بيان، إن الحريق بدأ الساعة 01:40 صباحا بالتوقيت المحلي وغطى مترين مربعين قبل إخماده. وقال المصدر المطلع في أجهزة الأمن الأوكرانية إن الهجوم دمر وحدة تبريد غاز الكوك.

وتقع ليبتسك على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق مدينة خاركيف الأوكرانية. وهو مصنع الصلب الرئيسي الوحيد الذي يعمل بالقرب من الحدود.

وقال حاكم المنطقة ايجور ارتامونوف إنه لا يوجد إصابات وأن أجهزة الاستخبارات الروسية تحاول تحديد السبب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت بعد منتصف الليل مسيرتين اثنين فوق ليبتسك.

وأضافت أن مسيرات أوكرانية شنت هجمات جديدة في روسيا في منطقة تولا على بعد 150 كيلومترا جنوب موسكو وفي كورسك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.