وفاة 15 شخصا جراء انقلاب عربة جرار شمالي الهند

انقلاب عربة جرار شمالي الهند أسفر عن وفاة 20 شخصا



قالت الشرطة الهندية، اليوم السبت، إن 15 شخصا لقوا حتفهم، من بينهم 7 أطفال، إثر انقلاب عربة جرار في بركة مياه في منطقة كاسجاني بولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وأكد ضابط كبير بالشرطة أن ركاب العربة كانوا متوجهين للغطس في نهر جانجا بمنطقة كاسجاني عندما وقع الحادث على طريق باتيالي داريافجاني، بحسب وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية للأنباء.

وأوضح مسئولو الشرطة، أنه تم نقل قرابة 20 شخصا مصابا إلى المستشفيات.

يذكر أن الهند من بين الدول التي تشهد أعلى معدلات الضحايا الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ويصاب المئات سنويا جراء القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق.