خبراء: ضخ استثمارات جديدة في رأس جميلة سيغير خريطة السياحة في جنوب سيناء

أكد خبراء ومستثمرو السياحة أن ضخ استثمارت جديدة فى منطقة رأس جميلة سيغير خريطة السياحة والتنمية فى جنوب سيناء حيث ستتحول المنطقة لواحدة من أهم المناطق على ساحل البحر الأحمر فى جذب الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة. لافتين إلى أن المنطقة ستقود حركة التنمية الشاملة فى جنوب سيناء حيث ستشهد تشييد فنادق ٥ نجوم بهدف جذب شرائح من السائحين ذوى الإنفاق المرتفع.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إن ضخ استثمارت جديدة فى منطقة رأس جميلة سيغير خريطة السياحة فى جنوب سيناء حيث ستتحول المنطقة لواحدة من أهم المناطق على ساحل البحر الأحمر فى جذب الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة. لافتا إلى أن المنطقة ستشهد تشييد فنادق فايف ستارز بهدف جذب شرائح من السائحين ذوى الإنفاق المرتفع.

وأضاف أن طرح منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ للاستثمار السياحى خلال الفترة المقبلة سيرفع من الحركة السياحية الوافدة للمدينة.. لافتا إلى أنه وفقا لحجم الاستثمارات التى سيتم تدشينها ستتحول المنطقة لواحدة من أهم المناطق على ساحل البحر الأحمر.. مشيرا إلى أن «رأس جميلة» التى تبلغ مساحتها نحو 860 ألف متر مربع ستشهد مشروعات سياحية متنوعة.

وأضاف أن مشروع «رأس جميلة» سيحافظ على التفوق السياحى لمنتجع شرم الشيخ كأهم منتجع سياحى فى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الاستثمارات التى سيتم ضخها فى هذا المشروع ستستخدم الاستراتيجية الوطنية للسياحة والخاصة بجذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وذلك من خلال الغرف الفندقية التى سيشهدها هذا المشروع.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن أى استثمارات سياحية جديدة تصب بالإيجاب على الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى فضلا عن أن غالبية المشروعات السياحية والفندقية التى سيتم ضخها فى مشروع رأس جميلة ستكون مخصصة للسياح من ذوى الإنفاق المرتفع.

وقال سامح عبدالمنعم خبير التسويق السياحى وعضو غرفة الفنادق إن القطاع السياحى المصرى بصفة عامة سيجنى مكاسب عديدة من إنشاء منطقة رأس جميلة سواء من حيث الاستثمارات المباشرة التى ستدر إيرادات مليارية أو من حيث توفير فرص عمل للشباب أو من خلال الرواج الذى ستحدثه تلك المنطقة الجديدة على القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة. لافتا إلى أن رأس جميلة ستكون قادرة على جذب أعداد جيدة من السياح من مختلف دول العالم. كما أنها ستقود حركة التنمية الشاملة لمدن جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبدالمنعم أن منطقة «رأس جميلة» موقعها يؤهلها لتصبح منطقة سياحية هامة وجاذبة بالمدينة على غرار قطاع خليج نعمة الذى يعد أشهر قطاعات شرم الشيخ لكونه يتميز بالسياحة الشاطئية بجانب السياحة الترفيهية والتسوق نظرا لوجود العديد من البازارات المختلفة.. لافتا إلى أن أهم ما يميز منطقة «رأس جميلة» عن كل القطاعات السياحية بشرم الشيخ قربها من مطار شرم الشيخ الدولى وجزيرة تيران.

وأوضح عضو غرفة الفنادق أن المنطقة تصلح لإقامة العديد من المشروعات السياحية المتكاملة من منتجعات سياحية ومطاعم وكافيهات، ومراكز للغوص والأنشطة البحرية ومناطق ترفيهية خاصة أن الشواطئ القريبة منها تزخر بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية المتنوعة مما يسهم فى جذب أكبر عدد من السائحين حول العالم إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، لذا تولى الدولة أهمية كبيرة لزيادة وتنويع استثماراتها فى عوامل الجذب السياحى لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير إيرادات متنوعة العملة الصعبة.