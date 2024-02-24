الكابينيت يجتمع اليوم لبحث خطة أمريكية جديدة بشأن المحتجزين لدى حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خطة جديدة لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وذكر موقع «واللا» العبري، مساء اليوم السبت، أن واشنطن قدمت خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس الليلة الماضية، مخططا محدثًا لصفقة المحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وأكد أن «كابينيت الحرب» على قطاع غزة سوف يجتمع في وقت لاحق من اليوم أو غدا ويقرر ما إذا كان سيقبل المخطط أم لا.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن هناك تقدما في المفاوضات قد يسمح بمناقشة تفاصيل الاتفاق، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وفي الساعات الأخيرة، ساد في إسرائيل «جو من التفاؤل الحذر»، على حد تعبير وسائل إعلام إسرائيلية، باعتبار أن المفاوضات «ستنجح هذه المرة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء، و69737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.