 بينهم طفل..7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يأوي نازحين برفح - بوابة الشروق
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بينهم طفل..7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يأوي نازحين برفح

وكالات
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 3:50 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 3:50 م

استشهد، ظهر اليوم السبت، سبعة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين السبعة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين، يأوي نازحين، من عائلات أبو حمرة، وأبو سلطان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما شن طيران الاحتلال غارة قرب الحدود المصرية في المدينة، التي نزح اليها أكثر من مليون ونصف المليون نازح من أنحاء متفرقة في قطاع غزة، وسط أوضاع معيشية وانسانية غاية في الصعوبة.

وارتكبت قوات الاحتلال ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدا، و123 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.


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