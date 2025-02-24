موسى أبو مرزوق: استعداد داخل حماس للتفاوض حول مستقبل السلاح في غزة

قال موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حركة حماس، إنه لم يكن ليؤيد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل(عملية طوفان الأقصى) لو كان يعلم الدمار الذي سيلحقه بقطاع غزة، كاشفا عن وجود استعداد داخل الحركة للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في القطاع.

وأكد أبو مرزوق في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن معرفته بالعواقب كانت ستجعله يعتبر دعم الهجوم "مستحيلاً"، وفقا لما نقله موقع أمد الإخباري الفلسطيني.

وأوضح أبو مرزوق أنه لم يكن على علم بالتفاصيل المحددة للهجوم، لكنه وغيره من القادة السياسيين بالحركة دعموا استراتيجيا العمليات العسكرية ضد إسرائيل. وقال: "لو كنا نتوقع ما حدث، لما وقع هجوم 7 أكتوبر".

واعتبر أبو مرزوق أن بقاء حماس في الحرب ضد إسرائيل كان في حد ذاته "نوعاً من النصر". كما شبه "حماس" بشخص عادي يقاتل مايك تايسون، بطل الملاكمة السابق للوزن الثقيل، قائلا إذا نجا المبتدئ غير المدرب من لكمات تايسون، فإن الناس سيقولون إنه منتصر.

وأشار أبو مرزوق في حديثه إلى وجود استعداد داخل حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة.

ورداً على سؤال حول الأسلحة، قال أبو مرزوق: "مستعدون للحديث عن كل قضية. وأي قضية تُطرح على الطاولة، يتعين علينا أن نتحدث عنها".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب لن تنهي الحرب دون تفكيك قدرات حماس. وفي حين أعربت الحركة عن استعدادها للتنازل عن الحكم في غزة، فقد رفضت التخلي عن أسلحتها.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، بدا أن تصريحات أبو مرزوق تتناقض مع تصريحات القيادي في حماس أسامة حمدان، الذي قال خلال مؤتمر عقد في الدوحة منتصف الشهر الجاري إن "أسلحة المقاومة" ليست مطروحة للنقاش.

وبسؤاله عن تصريحات حمدان، قال أبو مرزوق إنه لا يمكن لأي قيادي أن يحدد الأجندة بمفرده، بحسب "نيويورك تايمز".