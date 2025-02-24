ألمانيا تنظم فعاليات لإحياء ذكرى بدء الحرب الروسية في أوكرانيا

في الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا تشهد العديد من المدن في ألمانيا فعاليات لإحياء ذكرى ضحايا الحرب والتأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام. وستشمل الفعاليات تنظيم مظاهرات حداد وقداسات في كنائس ومراسم رسمية لإحياء ذكرى.

ويشارك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عبر الفيديو في اجتماع في كييف، والذي دعا إليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رؤساء دول وحكومات دول داعمة مهمة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وفي فجر 24 فبراير 2022 أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر لقواته ببدء الحرب على الدولة المجاورة. ومنذ ذلك الحين أصبحت أوكرانيا مهددة وجوديا. وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى في الحرب يبلغ عشرات الآلاف وربما حتى مئات الآلاف، لكن لا توجد أرقام دقيقة.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، اكتسب النقاش حول إمكانية إنهاء الصراع زخما، ولكن دون نتائج مؤكدة.



