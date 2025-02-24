ضبط طن أغذية فاسدة في حملة مكثفة بدمياط

نفذت فرق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومكتب أغذية دمياط حملة تفتيشية مكثفة بدائرة قسم ثانٍ دمياط، شملت المرور على 34 منشأة غذائية متنوعة.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة اليوم أن الحملة أسفرت عن ضبط 834 كيلو من الشوكولاتة والبلح الجاف منتهية الصلاحية، إضافة إلى مخللات مجهولة المصدر، إلى جانب إعدام 292 كيلوغرامًا من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وكشفت الحملة أن 22 منشأة تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد ثلاث منشآت تشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وأوصت الحملة بغلقها إداريًا. كذلك تم تحرير 38 محضر جنحة صحية لمخالفات متنوعة.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة مديرية الصحة بدمياط لضبط الأسواق والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة، حيث شددت المديرية على أهمية التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وتوفير بيئة آمنة تضمن وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، مع استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.