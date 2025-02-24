الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة ينظم مؤتمر «خطوة على الطريق» بمشاركة 4200 طالب في 9 جامعات

يواصل الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة تحقيق الإنجازات

نجح الاتحاد المصري لكلية الصيدلة للمرة السابعة عشرة في إحداث دور إيجابي في حياة طلاب الصيدلة، من خلال مؤتمر "خطوة على الطريق"، الذي استضاف 4200 طالب من مختلف الجامعات الحكومية، الأهلية، والخاصة في مصر.



عُقد المؤتمر في تسع جامعات مصرية، وهي: جامعة هليوبوليس، الجامعة البريطانية، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة السادات، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر، جامعة الأزهر، وجامعة المنصورة الجديدة.



كما شهد المؤتمر العديد من المحاضرات التفاعلية، وورش العمل المتخصصة، والتدريبات العملية، التي تهدف إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم. ومن أبرز المواضيع التي تناولها المؤتمر:



Forensic Pharmacy: الصيدلة الشرعية ودورها في التحقيقات الجنائية.

Community Pharmacy: تطوير دور الصيدلي في الصيدليات المجتمعية.

Marketing: أحدث استراتيجيات التسويق الصيدلي.

Cosmetic Science: العلوم التجميلية وتصنيع مستحضرات التجميل.

Clinical Research: البحث السريري وتطوير الأدوية.

Pharmacovigilance: اليقظة الدوائية ومتابعة سلامة الأدوية.

كما تم تقديم ورش عمل عملية لتنمية المهارات العلمية والمهنية، مثل:

Decision Making under Pressure: مهارات اتخاذ القرار تحت الضغط.

Crisis Management: إدارة الأزمات.

Negotiation Skills: مهارات التفاوض.

Creativity and Innovation: الابتكار والإبداع.



حظي المؤتمر بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الصيدلة، من بينهم:

د. دهشان حسن دهشان

د. صلاح فايز

د. محمد غريب

د. محمود برافو



كما شهد المؤتمر مشاركة ودعم العديد من الشركات، مثل:

الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (EIPICO) - مدينة الدواء المصرية - شركة راميدا للأدوية - شركة حفني فارما جروب (HPG)-شركة أفيروز فارما - صيدليات بدير - شركة سوق الدواء - شركة نيكليون للخدمات العلمية - شركة يوتوبيا - شركة (Beyond Insurance Brokerage) - منصة فارم أكاديمى - شركة أورجانو فايل في الكيمياء العضوية - شركة تك تونز (Tectons) - الأكاديمية المهنية (Pro Academy) - شركة سو ساندي- شركة كارييرز كابيتال - (APA Training & Consultation) - شركة فريداي - منصة Grow two-Pro - منصة Healthy

يُعد هذا الحدث أحد أكبر الفعاليات التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الصيادلة المؤهلين لسوق العمل، مما يعكس التزام الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بتطوير وتنمية قدرات الطلاب في هذا المجال الحيوي.