وفاة رئيس وزراء تايلاند الأسبق ثانين كرايفيشين عن 97 عاما

توفي ثانين كرايفيشين وهو قاض مناهض للشيوعية تولى رئاسة الوزراء في تايلاند بعد انقلاب عسكري عام 1976 ثم أطيح به في إنقلاب آخر بعد عام بسبب سياساته المتشددة، عن عمر يناهز 97 عاما، حسبما أعلنت عائلته.

ولم يحدد البيان الذي نشرته عائلته على الإنترنت سبب وفاة ثانين، الذي شغل منصب رئيس وزراء تايلاند الـ14 بعد تعيينه من قبل الملك الراحل بوميبول أدوليديج.

وبعد شهرين فقط من الإطاحة به من منصبه كرئيس للوزراء عام 1977، عين الملك ثانين في مجلسه الاستشاري الخاص حيث خدم لنحو 40 عاما تقريبا.

وأعرب رئيس الوزراء الحالي، بايتونجتارن شيناواترا، عن تعازيه في وفاة ثانين على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه شخصية بارزة.