وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يفتتح دورة في فقه الصيام وأحكامه

افتتح الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأحد، دورة في فقه الصيام وأحكامه، والمستمرة حتى الخميس المقبل، لعدد مائة إمام يوميًا، ذلك بحضور الدكتور أمين شاكر، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.

أكد وكيل وزارة الأوقاف أن الدعوة أمانة عظيمة ومهمة جسيمة، ولذلك خاطب الله نبيه بقوله تعالى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا}، ومن ثم فهي بحاجة إلى دعاة أقوياء، وهداة أشداء، ومبلغين صابرين، يتناسبون مع قوتها وشمولها، قادرين على أن يبثوا أشعة ضيائها في نفوس الناس وعقولهم، بعد أن تشرق بها جوانحهم.

كما شدد الدكتور راجح على أن الإنسانية في حاجة إلى دعاة مخلصين في دعوتهم، يضحون بالغالي والنفيس، يمتلكون خبرة فنية، وفقهية، ودعوية.

واختتم وكيل وزارة الأوقاف أن الداعية الناجح يوازن في موعظته بين الرقائق والمسائل الفقهية، فلا يطغى وعظه على فقهه، ولا فقهه على وعظه، بل يجمع بينهما.