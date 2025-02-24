قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة التي تتأثر بها البلاد مستمرة على مدار اليوم وغدًا، منوهًا أن الأجواء شديدة البرودة ليلًا على كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن العظمى على القاهرة تسجل 16 درجة، منوهًا أن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

ولفت إلى أن نشاط الرياح الذي تصل سرعاته إلى 70 كم/ الساعة سيؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج لما يصل إلى 4 أمتار.

وذكر أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يعمل على استمرار تشكل السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من السواحل الشرقية، مثل: شمال سيناء وبورسعيد ودمياط.

وأشار إلى أن الأمطار تمتد خفيفة لبعض محافظات الوجه البحري، قائلًا إن السحب تعمل فقط على حجب أشعة الشمس في مناطق من القاهرة الكبرى وبعض محافظات شمال الصعيد.

وتوقع أن تشهد الحالة الجوية انفراجة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، موضحًا أن درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي، كما تشهد سرعات الرياح اعتدالًا على أغلب المحافظات.