لافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن موسكو وأنقرة، اتفقتا على التعاون بشأن القضية السورية، وأكدتا اهتمامهما بالعمل المشترك لحل الوضع في سوريا.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية عقب محادثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة: "أعربنا عن ارتياحنا لمستوى التعاون بين بلدينا بشأن القضية السورية. وأكدنا اهتمامنا المتبادل بإعطاء زخم للعمل المشترك لحل الوضع في ذلك البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة".

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على "عدم قبول وجود منظمات إرهابية أو حركات انفصالية هناك". وقال فيدان، في المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف: "لقد ناقشنا تطورات الوضع في سوريا، والأحداث التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية تعطي الأمل. كتركيا، سنواصل دعم الشعب التركي في هذه العملية. لا يمكن قبول وجود المنظمات الإرهابية في سوريا. نحن نتوقع أن يحترم الجميع مصالح تركيا في مجال الأمن".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد، لصالح الشعب السوري.