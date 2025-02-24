قادة أجانب يصلون إلى كييف لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية - الأوكرانية

وصل عدد من القادة الأجانب، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، بالقطار صباح اليوم الاثنين، لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية - الأوكرانية.

وكان في استقبال الزوار في محطة القطار كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

وقالت فون دير لاين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن أوروبا موجودة في كييف؛ لأن أوكرانيا في أوروبا.

وأضافت فون دير لاي:ن "في هذه المعركة من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا فقط هو الذي على المحك.. بل مصير أوروبا".

ومن المقرر أن يحضر الضيوف، ومن بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء دول شمال أوروبا وإسبانيا، فعاليات مخصصة للذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية - الأوكرانية، حيث سيبحثون سبل دعم أوكرانيا في ظل التحول الأخير في سياسة الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب.