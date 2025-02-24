ترامب: أمريكا وأوكرانيا تقتربان من إبرام صفقة المعادن الهامة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة وأوكرانيا قريبا إلى اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة، وذلك عقب لقائه بزملائه قادة مجموعة السبع في جلسة افتراضية في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وانضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ترامب في اجتماع ثنائي بالبيت الأبيض، حيث بحثا الوضع في أوكرانيا.

وتأتي المحادثات وسط حالة من عدم اليقين البالغ بشأن مستقبل العلاقات عبر الأطلسي ، حيث قام ترامب بتغيير السياسة الخارجية الأمريكية واستبعاد القيادة الأوروبية بشكل فعال في سعيه الرامي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل سريع.

ولكن ترامب ، وهو جمهوري ، أعرب عن تفاؤله من أن البيت الأبيض والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقتربان من إبرام صفقة ستمكن الولايات المتحدة من الحصول على المعادن الحيوية في أوكرانيا للمساعدة في سداد أكثر من 180 مليار دولار أمريكي تم تسليمها إلى كييف منذ بداية الحرب في عام 2022.

وتبحث أوكرانيا أيضا عن ضمانات أمنية مستقبلية كجزء من أي اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين في بداية اجتماعه الثنائي مع ماكرون،:" يبدو أننا نقترب كثيرا" .

وأضاف أن زيلينسكي قد يزور واشنطن الأسبوع الحالي أو المقبل لتوقيع الصفقة.