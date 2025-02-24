وكيل وزارة الشباب والرياضة في الغربية يلتقي فريق المشروع القومي لكابيتانو مصر

التقى اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الإثنين، فريق المشروع القومي كابيتانو مصر، وذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بضرورة الاهتمام بالرياضة وخاصة لاعبي المشروعات القومية وتسويق لاعبي المشروعات بكبرى الأندية الرياضية، واكتشاف المواهب المصرية الناشئة في مجال كرة القدم، ووضع رؤية جديدة لاكتشاف المواهب المصرية الناشئة في مجال كرة القدم، وتعزيز خطة الدولة للارتقاء بالكرة المصرية، وزيادة أعداد المصريين المحترفين.

وجاء ذلك قبيل سفر الفريق إلى المدينة الشبابية في أبي قير للمشاركة في بطولة الدورة التنشيطية الثانية لفريق كابيتانو مصر، والتي من المقرر تنفيذها خلال يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير.

من جانبه قال الدكتور هاني سعيد المدير الفني لكابيتانو الغربية، إن الوزارة استهدفت اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكل محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية، كما أن اللاعبين بمحافظة الغربية على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتضع مديرية الشباب والرياضة بالغربية كل الثقة فيهم.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الوزارة تعتمد على المنهجية العلمية فى مشروعات اكتشاف الموهوبين على صعيد برامج التدريب والتأهيل الفني والبدني وبرامج التغذية، والإعداد النفسي والطبي للاعبين بمراكز التدريب، كما أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم وتنمية المواهب الرياضية في مصر، وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولاً إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية، وذلك تحت إشراف شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة، وأمير الغرباوي المسئول الإداري للمشروع.