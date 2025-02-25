الحزب الاشتراكي الديمقراطي: ميرتس يتحمل مسئولية قيادة مفاوضات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة

أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، اليوم الاثنين، على أن زعيم المحافظين فريدريش ميرتس يتحمل "مسؤولية" قيادة المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة.

وقال لارس كلينجبيل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في وقت متأخر اليوم الاثنين، إن "الكرة في ملعب فريدريش ميرتس" بعد أن حقق الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت أمس الأحد.

وقال كلينجبيل في برنامج تلفزيوني على قناة "ايه ار دي" إن الحملة الانتخابية كشفت عن اختلافات كبيرة بين المعسكرين، مشيرا إلى أنه يتعين على ميرتس الآن أن يشرح كيف يمكن أن يجتمعا.

وتابع كلينجبيل "من غير الواضح ما إذا كان فريدريش ميرتس مستعد للتراجع في العديد من المجالات حيث نريد نحن كحزب اشتراكي ديمقراطي حلولا للمواطنين".