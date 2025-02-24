تخرج الدورة رقم 5 فنيين سكة حديد بعد إتمام تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدورة رقم "5" فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، بعد إتمام تأهيلهم بما يتناسب مع مجال عملهم، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة النقل.

يأتي ذلك استمراراَ للتعاون المثمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من استقبال الدارسين مروراً بالتأهيل التخصصي علمياً وانضباطياً ورياضياً وفقاً لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، وقدم الخريجون عرضاً تضمن حلقة نقاشية بعنوان "90 يوما في حياة طالب سكة حديد" تناولت مراحل إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة وتكريم عدد من المتميزين.

وهنأ اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، الخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية، مؤكداً التزام القوات المسلحة بدورها المحوري في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية لخدمة المجتمع، من خلال منظومة متكاملة تشمل التدريب والتعليم والتأهيل الفني والتكنولوجي؛ مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرات الدولة في مختلف القطاعات.

وقدم المهندس وجدي شحات عبدالحكيم نائب وزير النقل، خلال كلمته، الشكر للكلية العسكرية التكنولوجية لتدريب وتأهيل الخريجين، وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مشيراً إلى أهمية الدورة التي تأتي استمراراً لتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها الاهتمام بالعنصر البشري.

واختتمت المراسم بتفقد عدد من مشاريع التخرج التي عكست المستوى المتميز الذي وصل إليه الخريجون خلال فترة تدريبهم.