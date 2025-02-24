إسرائيل تدرس فرض قيود على الصلاة في الأقصى خلال رمضان

أفاد تقرير إسرائيلي بأن قوات الاحتلال تسعى لفرض قيود على دخول المصلين وأداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الأجهزة الإسرائيلية أوصت بفرض قيود على أداء الصلاة بالأقصى خلال شهر رمضان، بتحديد عدد المصلين بالأقصى خلال شهر رمضان ببضعة آلاف فقط، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقالت المصادر إنه سيسمح إلى حوالي 10 آلاف فقط بأداء صلاة الجمعة بالأقصى خلال شهر رمضان.

ورفعت الشرطة الإسرائيلية حالة الاستنفار في القدس وستنشر خلال شهر رمضان حوالي ثلاثة آلاف شرطي اسرائيلي يوميا، وسينتشرون من الحواجز العسكرية في ضواحي المدينة وحتى البلدة القديمة.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، أنها أصدرت أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق الأسرى المحررين في اتفاق تبادل الأسرى الحالي، وبحق جميع من شاركوا في استقبال الأسير المحرر أشرف الصغير.