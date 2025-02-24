مقتل ضابط شرطة كيني في هايتي أثناء اشتباك مع عصابة إجرامية

قتل ضابط شرطة كيني تم إرساله إلى هايتي للمساعدة في كبح العصابات العنيفة بعد أن أصيب في اشتباك مع إحدى العصابات إجرامية، وفقا لما ذكرته السلطات الكينية يوم الأحد.

ووقعت الحادثة في منطقة أرتيبونيت غربي هايتي، حيث كان الضباط الكينيون الذين تم إرسالهم لتخليص هايتي من العصابات يقومون بعملية هذا الأسبوع. وقالت المهمة الكينية في بيان لها إن الضباط استجابوا لنداء من السكان في منطقة تعرف باسم بونت-سوندي.

وتم نقل الضابط جوا إلى خارج المنطقة، وتوفي متأثرا بإصابته، وفقا لما ذكره جودفري أوتونجي، قائد القوات الكينية في هايتي، في بيان.

وبعد إطلاق النار على الضابط، قالت المهمة إن الضباط لاحقوا العصابة. وشكر جاك أومباكا، أحد مسؤولي المهمة، موظفي المستشفى والقوات السلفادورية التي تقاتل أيضا العصابات على مساعدتهم بعد الحادث.

وقال أومباكا في بيان:"هذا هو الثمن الذي دفعه ضابطنا الشجاع - قتل أثناء محاربته من أجل شعب هايتي، نحن نحيي بطلنا الذي سقط".

ولم يقدم المسؤولون تفاصيل أخرى، لكن عصابة "جران جريف" تسيطر على المنطقة.

